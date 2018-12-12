Британские депутаты отвергли все варианты сделки по Brexit

Депутаты британской Палаты общин отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки с ЕС по Brexit, сообщают информационные агентства.

Депутаты не согласились ни на референдум, ни на отказ от выхода из ЕС, ни на Brexit без сделки, передает ТАСС.

Они отвергли вступление в Европейскую ассоциацию свободной торговли и сохранение членства в Европейской экономической зоне. Палата общин не захотела оставлять страну в европейском таможенном союзе или заключать преференциальные торговые соглашения с ЕС при невозможности заключить сделку.

Лейбористская партия предлагала согласовать правила Великобритании с рынком ЕС, оставшись членом таможенного союза, но и этот вариант не прошел голосование.

Парламент пытается отобрать у правительства контроль над Brexit, хотя результаты голосования не имеют обязывающей силы для кабмина.

При этом правительству удалось выяснить, что наибольшую поддержку получил вариант сохранения Великобритании в таможенном союзе. 264 депутата поддержали такой вариант, 272 высказались против.

268 депутатов поддержали идею референдума по любой договоренности с ЕС. Против выступили 295 депутатов.