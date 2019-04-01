Обвиняемой в смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор

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1 апреля, понедельник  |  Последнее обновление — 09:57  |  vz.ru
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Россияне надувают кредитный пузырь

Первопричина кредитного бума сейчас в латании дыр семейного бюджетаФото: Андрей Махонин/ТАСС
Долговая нагрузка россиян слишком быстро растет и приближается к пику 2014 года, что всерьез беспокоит российский Центробанк. Еще один–два года, и ситуация может оказаться критичной, говорят эксперты. Что же толкает наших сограждан устраивать кредитный бум и как можно их заставить жить по средствам? Подробности...
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США используют крымских татар для новой атаки на Россию

Всего были арестованы 23 крымчанина, подозреваемые в причастности к «Хизб ут-Тахрир» Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
Между Россией и США разгорается новый конфликт, в центре которого – крупнейшая операция силовиков против исламистов в Крыму. Делая вид, что Москва преследует «демократических активистов» и «национальные меньшинства», контролируемые американцами СМИ ставят рекорды по вранью и наглости. Зачем им это нужно? И почему это происходит именно сейчас?  Подробности...
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Кому герои отдают свою кровь

Успенский – майор спецназа правоохранительных структур. Название подразделения называть нельзя – секретностьФото: из личного архива
У каждой эпохи – свои герои. В недавнем прошлом майор спецназа Станислав Успенский спасал людей в горячих точках. Теперь он продолжает делать это «на гражданке» в рамках специальной донорской программы, которая для нашей страны решает один из вопросов национальной безопасности. Для участия в ней и спасения жизней не требуется быть спецназовцем или благотворителем – нужна лишь сила воли. Подробности...
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У Клинтон появились шансы вернуться в Белый дом в новом статусе

Хиллари Клинтон пока рано сбрасывать со счетовФото: I-Images/Zuma/Global Look Press
В России начали забыть о Хиллари Клинтон, два с лишним года назад проигравшей Дональду Трампу выборы президента США – и совершенно напрасно. Хотя она практически незаметна в публичном пространстве, бывшая госсекретарь оказывает колоссальное влияние как серый кардинал американской политики. Каким образом и к каким высотам она сегодня стремится? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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«Вашингтонское болото» нашло способ сдержать Трампа

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Атака на президента последовала с неожиданного направления. Конгресс предпринял ряд действий, направленных на ограничение полномочий главы государства в сфере, которая всегда являлась его исключительной прерогативой – во внешней политике. Подробности...

Как сексуальная революция в США победила «фашизм»

Владимир Можегов, публицист
Если ещё недавно резкие феминистки, веселые геи и защитники прав всевозможных меньшинств вызывали лишь лёгкое удивление добропорядочных граждан, то сегодня эти городские сумасшедшие обратились в монструозную силу. И диктуют нам как жить. Подробности...
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Китай расшатывает Европу на глазах у России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Последние несколько недель ознаменовались в Европе дискуссией о том, насколько далеко страны Евросоюза могут и должны идти в своем сотрудничестве с Китаем. И даже в какой степени они должны Китай сдерживать. Подробности...
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          • За Евгению Медведеву

          • За Елизавету Туктамышеву

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            Обвиняемой в смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор

            1 апреля 2019, 08:31

            Текст: Евгения Шестак

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            Малайзийский суд приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама, к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

            Подсудимая признала вину после того, как прокурор решила смягчить обвинения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа. Суд посчитал, что девушка могла не знать об опасности своих действий. В итоге рассматривалось дело о непредумышленном причинении смерти. Изначально Хуонг грозила смертная казнь.

            Ранее США обвинили Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына.

            Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года. В октябре начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама – вьетнамке Зоан Тхи Хуонг и индонезийке Сити Аисье, которые 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль.

            По версии следствия, девушки намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX.


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