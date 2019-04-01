Обвиняемой в смерти брата Ким Чен Ына вынесли приговор

Малайзийский суд приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг, подозреваемую в причастности к смерти брата лидера КНДР Ким Чен Нама, к трем годам и четырем месяцам лишения свободы.

Подсудимая признала вину после того, как прокурор решила смягчить обвинения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа. Суд посчитал, что девушка могла не знать об опасности своих действий. В итоге рассматривалось дело о непредумышленном причинении смерти. Изначально Хуонг грозила смертная казнь.

Ранее США обвинили Россию в причастности к отравлению брата Ким Чен Ына.

Ким Чен Нам был убит в феврале 2017 года. В октябре начался суд над двумя подозреваемыми в убийстве Ким Чен Нама – вьетнамке Зоан Тхи Хуонг и индонезийке Сити Аисье, которые 13 февраля 2017 года в аэропорту Куала-Лумпура напали на гражданина КНДР с дипломатическим паспортом на имя Ким Чхоль.

По версии следствия, девушки намазали лицо корейца маслом с растворенными в нем компонентами сильного отравляющего вещества VX.