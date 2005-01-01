Доходы Порошенко за год выросли в 95 раз

Доходы президента Украины Петра Порошенко за 2018 год выросли более чем в 95 раз по сравнению с 2017 годом и составили почти 1,56 млрд гривен (57 млн долларов), свидетельствуют данные в Едином государственном реестре деклараций Украины.

Помимо зарплаты в размере 336 тыс. гривен (12,3 тыс. долларов), за прошлый год Порошенко получил более 1,54 млрд гривен (56,4 млн долларов) дивидендов от инвестиционного банка «Ротшильд», фонда «Прайм Эссетс Капитал», возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ, процентов по депозитам в его «Международном инвестиционном банке», передает ТАСС.

Также доход в размере 0,8 млн гривен (29,3 тыс. долларов) Порошенко получил от отчуждения имущества.

Согласно данным за 2017 год, Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен (почти 590 тыс. долларов).

Напомним, 1 февраля Порошенко подал декларацию о доходах, согласно которой указал, что за 2018 год заработал 19,675 млн гривен (709 тыс. долларов) дивидендов и процентов. В ЦИК Украины обратили внимание на странности в декларации Порошенко.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



По последним данным ЦИК Украины, лидером президентской гонки на Украине является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, его поддержали 29,97% избирателей. На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко с результатом 16,83%. Замыкает тройку глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,33%. Юрия Бойко поддержали 11,32% голосовавших. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов избирателей.

Ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Вопреки этим данным, в штабе главы партии «Батькивщина» уверены, что во второй тур президентских выборов на Украине вместе с Зеленским выходит Юлия Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.

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