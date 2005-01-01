Подсчитано более 20 процентов протоколов с выборов президента Украины

Центральная избирательная комиссия обработала 20,94 процента протоколов с избирательных участков после проведения выборов президента Украины.

По официальным данным ЦИК, после подсчета 20,94 процента протоколов лидером президентской гонки на Украине является кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, его поддержали 29,97% избирателей.

На втором месте действующий президент Украины Петр Порошенко с результатом 16,83%. Замыкает тройку глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,33%.

Юрия Бойко поддержали 11,32% голосовавших. Остальные кандидаты набрали менее 7% голосов избирателей.

Недействительными признаны 1,17% бюллетеней.

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



Напомним, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Экзитполы отдают лидерство Зеленскому (около 30%) и Порошенко (около 18%). Юлию Тимошенко и Юрия Бойко ставят на третье и четвертое места соответственно.

Вопреки этим данным, в штабе главы партии «Батькивщина» уверены, что во второй тур президентских выборов на Украине вместе с Зеленским выходит Юлия Тимошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.