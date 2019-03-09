Историк раскритиковал карту сокровищ Третьего рейха

Историк Константин Залесский заявил, что данные так называемого дневника офицера СС Эгона Олленхауэра с картой сокровищ Третьего рейха могут быть подлогом.

«Сам документ не опубликован, представлено несколько фотографий его страниц. Относиться к этому надо очень аккуратно. Те, кто представил эти документы, заявили, что прошли пять экспертиз, но эти экспертизы неизвестно кто проводил», – сообщил Залесский, передает «Звезда».

Также он отметил, что фамилия Олленхауэра не значится в документах СС, а содержимое дневника, в котором говорится о 260 грузовиках с золотом, выглядит неправдоподобно.

«Возникает вопрос, сколько надо народу, чтобы обслужить такое количество грузовиков, сколько народу принимало участие в операции?..<...> Там должно быть больше тысячи человек», – пояснил специалист.

Ранее в ФРГ опубликовали документы, в которых говорится о местонахождении сокровищ Третьего рейха. По этим данным, нацисты спрятали на территории Польши 260 грузовиков с сокровищами.