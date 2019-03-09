Опубликована карта сокровищ Третьего Рейха

В Германии опубликовали личный дневник офицера Третьего Рейха Эгона Олленхауэра, в котором описываются места, куда нацисты прятали золото и другие сокровища при отступлении из Польши, пишет Daily Mail.

Автор дневника пишет, Адольф Гитлер приказал спрятать 260 грузовиков, наполненных сокровищами, в 11 местах на территории Польши, чтобы советские войска не смогли до них добраться, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Олленхауэр был ключевой фигурой этой операции, он выступал посредником между нацистами и местными аристократами, пытавшихся уберечь ценности от Советского Союза.

Так, в одном из тайников хранится порядка 28 тонн золота, а в некоторых других хранилищах находятся золотые монеты, медали, ювелирные изделия и другие ценности. В одном из спрятаны 47 произведений искусства, украденных во Франции, в том числе работы Боттичелли, Рубенса, Караваджо, Моне, Рафаэля и Рембрандта.

Представитель фонда Schlesische Brucke, владеющего дневником в настоящее время, Романа Фурманьяка сказал, что десятилетиями записи немецкого офицера хранились в масонской ложе в немецком городе Кведлинбург.

«Мы публикуем информацию о дневнике сейчас, так как хотели дождаться момента, когда не станет людей, которые могут быть связаны с событиями, особенно сотрудников «Ваффен СС». Это было условием ложи», – добавил он.

Представитель Schlesische Brucke отметил, что дневник является подлинным, это подтвердили пять немецких образовательных учреждений, в том числе факультет истории искусств в Геттингенском университете имени Георга-Августа.

Сейчас фонд исследует места, названные в дневнике, и пытается выяснить, сохранились ли упомянутые тайники.

По его словам, одним из описанных хранилищ является дно пруда, другое – секретная комната между стенами одного из польских дворцов, третье – глубокий колодец в парке.