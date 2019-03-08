Новое оружие «Адмирала Горшкова» вызвало беспокойство у британских СМИ

Британская газета The Times сообщила о проходе российского фрегата «Адмирал Горшков» недалеко от базы ВВС в Шотландии, при этом значительная часть статьи посвящена новому оружию, установленному на корабле.

Британские журналисты отметили, что за проходом российских кораблей наблюдал ракетный эсминец Defender, пишет «ИноСМИ».

В тексте приводятся слова спикера шотландской национальной партии по вопросам обороны Стюарта МакДональда. Он заявил, что времена, когда российские угрозы воспринимались как шутки, ушли.

Неназванный источник в ВМС Британии, между тем, отметил, что российские корабли не проводили провокаций, а утверждающие обратное всего лишь запускают «утку».

Большая часть статьи рассказывает о новом оружии, установленном на российском фрегате. The Times отмечает, что устройство способно вызывать галлюцинации и тошноту.

Автор публикации сообщил, что участвовавшие в испытаниях оружия добровольцы не могли вести прицельный огонь по мишеням во время действия устройства.

Напомним, ВМФ России начал получать станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин», которые вызывают обратимые расстройства органов зрения. В Сети оценили новое российское оружие, вызывающее галлюцинации.