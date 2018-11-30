В США оценили новый автомат Калашникова

Российский АК-203 превосходит индийский INSAS по ряду параметров, пришел к выводу американский журнал National Interest.

По данным издания, АК-203 превосходит индийский автомат, так как, во-первых, у него не возникает проблем из-за высоких температур, передает РИА «Новости».

Кроме того, у АК меньший вес и длина, более современная эргономика. А наличие кронштейна для крепления прицела делает российский автомат более универсальным.

В NI считают, что, открыв производство АК-203 в Индии, Россия получает опору в экспорте вооружений сюда на десятилетия вперед.

Ранее директор Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) Дмитрий Шугаев говорил, что в индийском городе Корва открылся совместный российско-индийский завод по производству автоматов Калашникова.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем примечателен выход «Калашникова» на экспортный рынок и роль Индии.