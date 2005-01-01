Военный эксперт оценил полет Су-27 и самолета-разведчика ВВС США над Балтикой

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7 марта, четверг  |  Последнее обновление — 11:14  |  vz.ru
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Что кроется за секретным газовым планом Украины

Киев подготовился к провалу газовых переговоров с РоссиейФото: Gleb Garanich/Reuters
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США нанесли новый удар по сближению России и Германии

Немецкие машины играют важную роль в российско-германских связяхФото: Дружинин Алексей/ТАСС
Немецкая компания Volkswagen приостановила переговоры по приобретению доли в «Группе ГАЗ» из-за санкций, введенных США против совладельца российской компании Олега Дерипаски. Это яркий пример того, зачем Штаты вводят санкции против нашей страны – преследуя как экономические, так и геополитические цели в борьбе против сотрудничества Европы и России. Подробности...
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Когда в России начнется дискриминация мужчин

Компания Google уже не раз становилась мишенью для ругани феминисток и феминистовФото: Stephen Lam/Reuters
Победное шествие феминизма на Западе дошло до того, что теперь там мужчинам начали платить меньше, чем женщинам. Началась дискриминация в обратную сторону. Первой в этом призналась корпорация Google, объявив итоги собственной финансовой ревизии, согласно которым сильный пол теперь зарабатывает в компании меньше, чем пол прекрасный. Дойдет ли однажды до такого и в России? Подробности...
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Как возник новый скандал вокруг «педофилии Майкла Джексона»

Проблема «Майкл Джексон и дети» продолжает волновать западное обществоФото: John Kuntz/Reuters
В мировых СМИ вновь раскручивается скандал вокруг отношений Майкла Джексона и его несовершеннолетних друзей. Дошло до того, что радиостанции стали отказываться транслировать песни легендарного исполнителя. Что стоит за этим всплеском интереса к личной жизни Джексона и как это связано с оставшимся после него гигантским наследством? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Кто уронил немецкий автопром

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В Китае немецкие заводы работают отлично, в Америке исправно пашут. И тут выходят данные, согласно которым автопроизводителей в самой Германии по итогам года ждет падение на пять процентов. Это очень много! Подробности...
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В украинской политике началась охота на кабана

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Действующего президента Украины принято изображать нескладным увальнем и алкоголиком. Но все, кто знаком с его характером не по СМИ, знают, что как политик он обладает редким качеством – системностью. Планирует свои действия шаг за шагом. Подробности...
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Макрон идет дорогой Путина и Трампа

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Главным макроновским предложением становится суверенитет ЕС как мировой силы, конкурирующей с другими мировыми силами на всех фронтах – от военного до научно-образовательного со слоганом «Свобода. Защита. Прогресс». В этом есть логика и обаяние. Подробности...
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            Военный эксперт оценил полет Су-27 и самолета-разведчика ВВС США над Балтикой

               7 марта 2019, 10:34
            Фото: кадр из видео
            Текст: Андрей Резчиков

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            «Российский летчик должен убедиться: иностранный самолет исправлен, на борту не произошло никакого ЧП. Он показывает, что контролирует полет этого судна», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник ВВС в отставке Александр Жилин. Так он прокомментировал видео встречи Су-27 и американского самолета-разведчика над Балтикой. Эксперт пояснил, почему такие ситуации нельзя называть перехватами.

            Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник ВВС в отставке Александр Жилин пояснил: полеты в нейтральных пространствах оговорены в международных документах. Он подчеркнул, что подобные ситуации называются сопровождением и не относятся к воздушным инцидентам и тем более к перехвату.

            В четверг Минобороны опубликовало видео сопровождения американского самолета-разведчика RC-135 истребителем Су-27 в небе над Балтийским морем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство, средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Балтики воздушную цель, приближающуюся к российской государственной границе. Поэтому в воздух был поднят в истребитель Су-27 из состава дежурных сил по ПВО.

            Цель была идентифицирована как RC-135 – самолет для радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки, не имеющий вооружения, в составе ВВС и ВМФ США.

            На записи видно, как истребитель приближается к американскому разведчику, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии. Наши истребители регулярно выполняют над Балтийским морем полеты на сопровождение иностранных военных самолетов, пытающихся подойти к границе, отметили в Минобороны.

            «Правила полетов в нейтральных воздушных пространствах были оговорены еще во времена СССР, чтобы не допустить форс-мажорных обстоятельств, когда, например, стратегический бомбардировщик теряет управляемость», – пояснил Жилин. Он пояснил, что именно поэтому поднятые по тревоге самолеты входят в визуальный контакт, чтобы «не спровоцировать непоправимые последствия».

            По словам военного эксперта, когда вблизи российских границ появляется воздушное судно, то, согласно положению боевого дежурства, взлетает истребитель для сопровождения вдоль участка границы.

            «Российский летчик должен убедиться, что иностранный самолет исправлен, на борту не произошло никакого ЧП. Он показывает, что контролирует полет этого судна и при необходимости может дать понять, что этому судну лучше уйти, – в частности, если речь идет о самолете-разведчике, как в данном случае. Наш летчик дал понять, что ближе к российским границам не подпустит, чтобы США не увеличили глубину разведывательной деятельности на нашей территории», – пояснил полковник.

            Полковник Жилин рассказал, что когда выполнял полеты на Ту-95 МС и подходил к границам стран НАТО, то «нас точно так же встречали и сопровождали».

            «Мы также соблюдали правила полетов. В этом нет ничего необычного. А в нынешних условиях, когда ситуация и так непростая, кому надо нагнетать эти страсти и сообщать о перехватах? Надо профессионально подходить к освещению ситуации», – считает эксперт.

            Собеседник пояснил, почему в некоторых случаях сообщается только о приближении иностранных самолетов к российским границам, а о поднятии в воздух российских истребителей ничего не говорится.

            «Это связано с тем, что не каждый божий день возле наших границ появляются американские самолеты-разведчики и стратегические бомбардировщики. Наверное, это зависит еще и от профессиональной подготовки на КП. Если попадается идиот, то он передает о совершенном перехвате, если нормальный, то ничего необычного в этой ситуации не видит», –  рассуждает Жилин.

            По его мнению, «если бы был совершен настоящий перехват, весь мир, начиная от Пентагона и Минобороны, на ушах стоял бы. Надо иначе подавать информацию о таких сопровождениях...». «Например, сообщать, как лихо российский летчик первого класса майор Иванов зашел в нижнюю полусферу и американцы полетели менять памперсы», – иронически заметил собеседник.


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