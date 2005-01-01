Военный эксперт оценил полет Су-27 и самолета-разведчика ВВС США над Балтикой

«Российский летчик должен убедиться: иностранный самолет исправлен, на борту не произошло никакого ЧП. Он показывает, что контролирует полет этого судна», – сказал газете ВЗГЛЯД полковник ВВС в отставке Александр Жилин. Так он прокомментировал видео встречи Су-27 и американского самолета-разведчика над Балтикой. Эксперт пояснил, почему такие ситуации нельзя называть перехватами.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник ВВС в отставке Александр Жилин пояснил: полеты в нейтральных пространствах оговорены в международных документах. Он подчеркнул, что подобные ситуации называются сопровождением и не относятся к воздушным инцидентам и тем более к перехвату.

В четверг Минобороны опубликовало видео сопровождения американского самолета-разведчика RC-135 истребителем Су-27 в небе над Балтийским морем. Как сообщает ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство, средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Балтики воздушную цель, приближающуюся к российской государственной границе. Поэтому в воздух был поднят в истребитель Су-27 из состава дежурных сил по ПВО.

Цель была идентифицирована как RC-135 – самолет для радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки, не имеющий вооружения, в составе ВВС и ВМФ США.

На записи видно, как истребитель приближается к американскому разведчику, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии. Наши истребители регулярно выполняют над Балтийским морем полеты на сопровождение иностранных военных самолетов, пытающихся подойти к границе, отметили в Минобороны.

«Правила полетов в нейтральных воздушных пространствах были оговорены еще во времена СССР, чтобы не допустить форс-мажорных обстоятельств, когда, например, стратегический бомбардировщик теряет управляемость», – пояснил Жилин. Он пояснил, что именно поэтому поднятые по тревоге самолеты входят в визуальный контакт, чтобы «не спровоцировать непоправимые последствия».

По словам военного эксперта, когда вблизи российских границ появляется воздушное судно, то, согласно положению боевого дежурства, взлетает истребитель для сопровождения вдоль участка границы.

«Российский летчик должен убедиться, что иностранный самолет исправлен, на борту не произошло никакого ЧП. Он показывает, что контролирует полет этого судна и при необходимости может дать понять, что этому судну лучше уйти, – в частности, если речь идет о самолете-разведчике, как в данном случае. Наш летчик дал понять, что ближе к российским границам не подпустит, чтобы США не увеличили глубину разведывательной деятельности на нашей территории», – пояснил полковник.

Полковник Жилин рассказал, что когда выполнял полеты на Ту-95 МС и подходил к границам стран НАТО, то «нас точно так же встречали и сопровождали».

«Мы также соблюдали правила полетов. В этом нет ничего необычного. А в нынешних условиях, когда ситуация и так непростая, кому надо нагнетать эти страсти и сообщать о перехватах? Надо профессионально подходить к освещению ситуации», – считает эксперт.

Собеседник пояснил, почему в некоторых случаях сообщается только о приближении иностранных самолетов к российским границам, а о поднятии в воздух российских истребителей ничего не говорится.

«Это связано с тем, что не каждый божий день возле наших границ появляются американские самолеты-разведчики и стратегические бомбардировщики. Наверное, это зависит еще и от профессиональной подготовки на КП. Если попадается идиот, то он передает о совершенном перехвате, если нормальный, то ничего необычного в этой ситуации не видит», – рассуждает Жилин.

По его мнению, «если бы был совершен настоящий перехват, весь мир, начиная от Пентагона и Минобороны, на ушах стоял бы. Надо иначе подавать информацию о таких сопровождениях...». «Например, сообщать, как лихо российский летчик первого класса майор Иванов зашел в нижнюю полусферу и американцы полетели менять памперсы», – иронически заметил собеседник.