Появилось видео перехвата истребителем Су-27 самолета ВВС США над Балтикой

Минобороны опубликовало видео перехвата американского самолета-разведчика RC-135 истребителем Су-27 в небе над Балтийским морем.

На видео запечатлено, как российский самолет приближается к американскому, после чего сопровождает его на безопасном расстоянии.

В перехвате участвовал Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После удаления иностранного самолета от российской границы истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, передает РИА «Новости».

RC-135 - серия самолетов для радиоэлектронной разведки и аэрофотосъемки, не имеющих вооружения, в составе ВВС и ВМФ США.