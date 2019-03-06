Лидер волгоградских единороссов извинился за слова депутата о бедных пенсионерах

Секретарь Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков принес извинения за высказывание депутата областной думы Гасана Набиева о малоимущих пенсионерах, подчеркнув, что «публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления».

Горняков подчеркнул, что высказывание депутата о малоимущих пенсионерах – «сугубо личное мнение Гасана Набиева, оно не соотносится с той позицией, которую занимает фракция по этому вопросу», передает ТАСС.

Кроме того, лидер волгоградских единороссов напомнил, что «государственные люди, коим он (Гасанов) является, не могут позволить себе такие популистские высказывания, свойственные гражданам, не погруженным в историю вопроса». «Нельзя делать такие категоричные выводы, основываясь только на личной информации», – обратил внимание Горняков.

«Безусловно, минимальную пенсию, к сожалению, получают люди добросовестно трудившиеся на благо родины, и законопроектом предполагается подкорректировать пенсионные выплаты. И мы сегодня видим, что на государственном уровне делается все возможное, чтобы поддержать пенсионеров. Со своей стороны добавлю, что публичным людям надо думать прежде, чем делать разного рода заявления», – отметил лидер волгоградских единороссов.

Ранее сообщалось, что Набиев на заседании регионального парламента во время обсуждения проекта закона о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что пенсии в 8 тыс. рублей получают «тунеядцы и алкаши», которые сами виноваты в своем положении.