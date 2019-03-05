Медведев сыронизировал над опечаткой про «56 млн болгарских туристов»

Премьер-министр Дмитрий Медведев на российско-болгарском бизнес-форуме в сфере туризма пошутил над опечаткой в подготовленных для него материалах, где говорилось о 56 млн болгарских туристов вместо 50 тысяч.

Он напомнил, что ежегодный поток туристов из России в Болгарию составляет около полумиллиона человек. Болгары, по его словам, в России также отдыхают. Их не так много, но общий турпоток растет, передает ТАСС.

«Как мне написали здесь в бумажке, за последние пять лет он увеличился в 1,5 раза. А дальше тоже для меня неожиданная информация: «До 56 млн человек», – с улыбкой процитировал Медведев материалы к своему выступлению.

Он пояснил, что в материале допущена опечатка, на самом деле речь идет о примерно 50 тыс. туристов. Тем не менее, подчеркнул Медведев, России действительно есть что предложить туристам.

«Желаю достигнуть тех цифр в 50 млн, которые я только что зачитал», – заключил Медведев.

Он также добавил, что Россия готова развивать использование электронных виз и принимать другие современные визовые решения для увеличения туристического потока в страну. По его словам, проект в сфере международной кооперации и экспорта в России «предусматривает работу по упрощению визового режима для туристов из разных стран».

«Этим, действительно, нужно заниматься, это сложная задача. Если говорить о туристическом обмене с Евросоюзом, мы в какой-то момент на этом пути находились, но потом в силу известных причин все это заглохло и ничего выдающегося не происходит», – сказал Медведев.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с присвоением звезд российским гостиницам, которые не должны быть «дутым» показателем. Ранее Медведев подписал постановление о порядке поэтапного перехода на обязательное присвоение всем российским отелям звезд.

«Это сделать нужно обязательно, просто для того, чтобы гарантировать туристам необходимый уровень сервиса, причем, чтобы эти звезды по возможности отвечали именно реальному сервису, а не были дутыми», – подчеркнул Медведев.

Он добавил, что для России главное – уделить пристальное внимание уровню сервиса для туристов, так как сейчас он в ряде мест «хромает». Медведев призывает ориентироваться в этом вопросе на мировую практику и «на истории успеха в этой сфере».

Напомним, президент Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил, что необходимо упростить визовые формальности для приезжающих в страну туристов.