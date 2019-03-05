Задержанный в Греции российский бизнесмен назвал себя заложником

Арестованный в Афинах российский предприниматель Евгений Калинин заявил, что греческие власти захватили его «в заложники в интересах Украины», где его жизнь будет под угрозой.

В письме, текст которого поступил в РИА «Новости» через адвокатов, Калинин заявил, что украинский режим пытается сделать его преступником лишь на том основании, что он работал в компаниях Сергея Курченко, считающегося сторонником экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Я пишу это обращение из греческой тюрьмы, куда меня поместил украинский режим с помощью греческого прокурора. Этот человек решил, что неутвержденный ордер Интерпола, представленный Украиной и требующий моей экстрадиции, является достаточным основанием для того, чтобы разрушить мою профессиональную репутацию и доброе имя, а также причинить страдания и боль моей семье», – пишет Калинин.

По его словам, он «никогда не думал, что власти Греции возьмут русских в заложники в интересах Украины».

Калинина отметил, что все знают, как Украина относится к гражданам России, если есть политический приказ. «Очевидно, что на Украине у меня нет шансов на справедливое правосудие, и, кроме того, моя экстрадиция украинскому режиму несет 100% угрозу моей жизни. Другими словами, меня либо убьют (сотрудники правоохранительных органов или радикалы), либо они потребуют огромную награду за «решение дела», – говорится в письме.

«В таких условиях я призываю Россию защитить мою жизнь. Я очень благодарен за поддержку, которую я получаю сейчас, но ее может быть недостаточно», – отметил бизнесмен.

Специалист в сфере энергетики из России Евгений Калинин был задержан в Греции по запросу Украины. По словам адвоката россиянина, дело является политическим, поскольку Калинин находится в списке известного сайта «Миротворец». Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича.