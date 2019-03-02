По запросу Украины в Греции задержали российского специалиста по энергетике

Специалист по энергетической сфере из России Евгений Калинин был задержан в Греции по запросу Украины, об этом сообщил адвокат Яннис Рахиотис.

«В четверг поздно вечером в афинском аэропорту был задержан российский специалист в сфере энергетики Евгений Калинин. Арест был произведен по запросу Украины. Калинин находился в Греции в служебной командировке. Он является известным специалистом по нефти», – сообщил Рахиотис, передает РИА «Новости».

Защитник пояснил, что слушание по делу Калинина прошло в пятницу. «По решению прокурора Калинин отправлен в тюрьму до тех пор, пока в Грецию не доставят украинский запрос на экстрадицию», – отметил адвокат.

По словам Рахиотиса, Украина обвинила Калинина в нарушении налогового законодательства во время работы в стране.

«Однако это дело является политическим. Калинин находится в списке известного сайта «Миротворец». Его преследуют за то, что он поддерживал бывшего президента Украины Виктора Януковича», – подчеркнул Рахиотис.

Он добавил, что сообщил прокурору о включении Калинина в список «Миротворца».

Отмечается, что Калинин до 2011 года был вице-президентом «ТНК-ВР Коммерс» на Украине, а затем уволился из компании.

«Это чисто политическое дело. Греческое правительство обслуживает интересы США и Украины», – заключил адвокат.