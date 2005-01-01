Отношения Германии и США назвали плохими 73% немцев

За время правления президента США Дональда Трампа число немцев, негативно оценивающих отношения с Вашингтоном, выросло до 73%, в то же время большинство американцев считают отношения с Берлином хорошими, следует из результатов опроса социологических институтов Pew Research Center (США) и Фонда Кербера (ФРГ).

Число немцев, негативно оценивающих отношения между Германией и США, в минувшем году достигло 73%. Это на 16% больше, чем в 2017 году – в первый год правления президента США Дональда Трампа. В то же время число американцев, позитивно оценивающих отношения с Берлином, увеличилось в годовом исчислении на 2% – до 70%, передает Deutsche Welle.

По мнению 72% немцев, их страна должна следовать курсом, независимым от США. В то же время 65% американцев уверены, что отношения между Германией и США должны оставаться столь же тесными, как до сих пор.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что немцы считают наибольшей угрозой для безопасности Европы США, а не Россию, доверяют Путину, а не Трампу, и поддерживают не расширение санкций против нашей страны, а строительство «Северного потока – 2».