Офис премьер-министра Великобритании Терезы Мэй опубликовал в ее Twitter фотографию не того английского города, отмечая годовщину отравления Скрипалей в Солсбери.

На фото в Twitter была опубликована фотография со шпилем аббатства английского города Бат вместо Солсбери. В подписи значилось: «Солсбери прекрасно сопротивляется разрушительному и безрассудному инциденту, что свидетельствует о решимости, терпимости и позитивности жителей», передает Reuters.

Позже у Терезы Мэй, прибывшей по случаю годовщины инцидента в Солсберийский собор, спросили об этой фотографии.

«Это была ошибка, которая сейчас исправлена», – сказала Мэй.

Твит с изображением Бата действительно был изменен – фотографию этого города сменили на снимок офиса премьер-министра на Даунинг-стрит. Ошибку объяснили человеческим фактором.

В понедельник Мэй заявила, что Солсбери успешно справился с последствиями инцидента, произошедшего 4 марта 2018 года.

Напомним, Александр Петров и Руслан Боширов, которых Британия подозревает в отравлении Скрипалей, в интервью Маргарите Симоньян объяснили визит в Солсбери желанием посмотреть на «знаменитый Солсберецкий собор» и его шпиль.