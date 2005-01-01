Мэй объявила о выходе Солсбери из тени

Британский город Солсбери успешно справился с последствиями инцидента, произошедшего 4 марта 2018 года, заявила премьер-министр страны Тереза Мэй в связи с годовщиной «отравления» Сергея и Юлии Скрипалей.

«Сегодняшний день – важная веха для исторического города Солсбери, который выходит из тени, отброшенной фактом использования химического оружия на улицах нашей страны, и сегодня, 12 месяцев спустя, как мы видим, принимает тысячи посетителей и туристов, а также строит планы на светлое и процветающее будущее», – передает ТАСС слова британского премьера.

По ее словам, Солсбери «в целом успешно оправился после этого губительного и отличавшегося безответственностью инцидента». Она отметила «решимость, выдержку и позитивный настрой» местных жителей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не «спустит на тормозах» историю с «отравлением» Скрипалей и будет до последнего добиваться информации об этом инциденте. Год после событий в Солсбери Захарова назвала «трагикомической годовщиной».