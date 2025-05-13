Умерла народная артистка России Ольга Широкова

Tекст: Мария Иванова

Народная артистка России Ольга Широкова скончалась 12 мая на 80-м году жизни, передает ТАСС. О ее уходе сообщил Московский театральный центр «Вишневый сад».

«Вся жизнь Ольги Александровны принадлежала служению театру, который был ее домом и вселенной! Актриса преданно следовала пути, заданным ее супругом и художественным руководителем театра Александром Вилькиным. Мы скорбим о кончине Ольги Александровны. Память о ней навсегда в наших сердцах», – говорится в сообщении театра.

В театре отметили, что Ольга Широкова сыграла множество выдающихся ролей. Среди них – Аманда в «Стеклянном зверинце» Теннесси Уильямса, Эдда в «Танго бабочки» Альдо Николаи, Лидия Жербер в «Старомодной комедии» Алексея Арбузова, а также Ольга Берггольц и Сара Бернар. Коллеги подчеркивают, что Широкова была символом театра и умела наполнить каждую роль светом и теплотой.

Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года. Она окончила актерский факультет Государственного института театрального искусства им. Луначарского в 1967 году и в том же году была принята в труппу МХАТ им. Горького, где проработала 27 лет. С 1995 года стала ведущей актрисой Московского театрального центра «Вишневый сад» и обладательницей премии мэрии Москвы в области литературы и искусства.

Накануне на 95-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Нина Гребешкова . Президент России направил слова поддержки родным и близким актрисы.