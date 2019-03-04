Иностранные журналисты посетили известный по делу Скрипалей город Шиханы

Представители зарубежных СМИ стали приезжать в Шиханы в Саратовской области после снятия статуса «закрытого», рассказал глава города Андрей Татаринов. По мнению Великобритании, именно в Шиханах было изготовлено вещество, которым отравили Скрипалей.

«Корреспонденты иностранного телевидения посетили нас в этом году. У нас статус ЗАТО (закрытого административного территориального образования) был снят с 1 января. Уже и французское телевидение, и канадское телевидение были. С жителями разговаривали, общались со всеми, с кем хотели», – рассказал глава города Андрей Татаринов РИА «Новости».

Он также отметил, что запретов на общение с бывшими сотрудниками Государственного института технологий органического синтеза нет. Сейчас учреждение стало филиалом Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

На вопрос журналистов о праздновании годовщины Татаринов ответил: «Годовщину событий в Солсбери? Об этом, кстати, я не думал. Надо внести в событийные мероприятия Саратовской области данный пункт, мэра Солсбери пригласить к нам на мероприятие... Шучу, конечно».

Глава отметил, что сейчас в городе идет подготовка к летнему сезону и Дню города. А думать о годовщине событий в Солсбери времени нет.

Напомним, год назад, 4 марта 2018 года, в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль, из-за чего разразился скандал. Лондон уверен, что к происшествию причастно российское государство, Москва это отрицает.

Британские СМИ писали, что химическое вещество, которым отравили Скрипалей, изготовлено на объекте «Шиханы».

Ранее Шиханы имели статус ЗАТО, поэтому иностранцы не могли проникнуть на территорию населенного пункта. Этот статус был ликвидирован с начала 2019 года.