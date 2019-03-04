Православные верующие России начинают праздновать Масленицу

В понедельник, 4 марта, у православных верующих России начинается подготовительная неделя перед Великим постом; в православном календаре она называется Сырной седмицей, потому что по церковному уставу в эти дни можно вкушать только сыро-молочную пищу, яйца и рыбу, в просторечии эта неделя называется Масленицей.

В первые три дня, которые называют «узкой» Масленицей, можно было заниматься делами по хозяйству, а с четверга наступает «широкая» Масленица, когда все работы прекращались. Самыми важными днями принято считать понедельник, когда встречается Масленица, четверг, когда гулянья начинаются с полной силой, и Прощеное воскресенье, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды, передает ТАСС.

Символом и неотъемлемым атрибутом масленичных гуляний являются блины, которые символизируют теплоту солнца и скорый приход весны. По поверью, щедрость на масленичной неделе дарует счастье, а потому нужно угостить блинами как можно больше людей.

Еще одной традицией Масленицы является сжигание чучела. В старину его делали в первый день масленичной недели из соломы и старой одежды, в Прощеное воскресенье возили по улицам, а вечером сжигали.

Священнослужители напоминают, что после масленичной недели наступает строгий 40-дневный пост, поэтому подходить к празднованию Масленицы верующим людям нужно осознанно. Так, настоятель храма Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин отметил, что самое главное на Масленицу – помнить, что Великий пост не за горами.

«В него (в пост – прим. ВЗГЛЯД) мы должны войти чистыми. Разбитная, веселая, хмельная Масленица пусть останется частью фольклора, а мы давайте будем радоваться, но светлой, вдумчивой радостью», – призвал священнослужитель, отметив, что Сырная неделя не является поводом для обжорства. Она нужна, чтобы задуматься о покаянии, добавил протоиерей.

Добавим, что 2 марта в посольстве России в Вашингтоне прошел ежегодный праздник «Русская масленица», гостей угощали традиционными блинами, а детские и молодежные танцевальные коллективы исполняли русские, украинские, цыганские, татарские и другие народные и классические танцы.