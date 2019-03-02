В российском посольстве в Вашингтоне отпраздновали масленицу

В посольстве России в Вашингтоне прошел ежегодный праздник «Русская масленица», гостей праздника угощали традиционными блинами, а детские и молодежные танцевальные коллективы исполняли русские, украинские, цыганские, татарские и другие народные и классические танцы.

На празднике выступили детские и молодежные танцевальные коллективы, в том числе ансамбль «Матрешки» собора Иоанна Крестителя в Вашингтоне, Академия классического балета Тамары Мануковской, школа искусств Artistic Motion из Северной Каролины и другие. Исполнялись русские, украинские, цыганские, татарские, классические и другие танцы. А угощением для гостей были традиционные блины, передает РИА «Новости».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая перед гостями вечера, отметил, что русская масленица в тысячах километрах от России стала фактором объединения нашей диаспоры.

«Удивительно, как древняя языческая традиция провожать зиму и радоваться приходу весны прижилась в православном календаре и вот уже сотни лет остается одним из любимых народных праздников в нашей стране», – сказал Антонов.

По его словам, масленицу отмечают во многих городах США, а в Нью-Йорке соотечественники даже устраивают народные гуляния в Центральном парке.

«В нашем посольстве уже более 20 лет масленица служит поводом собраться вместе для благородного дела – оказания помощи нуждающимся семьям, домам престарелых, в лечении детей от тяжелых заболеваний через благотворительные фонды наших православных приходов», – сказал посол.

По традиции благотворительный вечер организовывают вашингтонские приходы святого Иоанна Предтечи (Русская православная церковь) и святого Николая (Православная церковь в Америке), собранные средства идут в благотворительные фонды обоих приходов.