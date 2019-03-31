При пожаре в Пулково погиб человек

На парковке аэропорта Пулково в Санкт-Петербурга произошел пожар, погиб охранник, сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Возгорание произошло в будке охраны в ночь на воскресенье. Пожар оперативно потушили, но при тушении в будке было обнаружено тело погибшего мужчины. Им оказался сотрудник охранного предприятия, передает РИА «Новости».

Аэропорт работает в штатном режиме. Причины пожара пока не установлены.