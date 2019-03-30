Букмекеры Британии определили фаворита президентских выборов на Украине

Клиенты букмекерских контор в Великобритании выбрали фаворита президентских выборов на Украине.

Пор данным компании Smarkets, в победу Владимира Зеленского на предстоящих президентских выборах на Украине верят 57,14% участников тотализатора, на втором месте – Петр Порошенко с 18,52%, на третьем – Юлия Тимошенко, в победу кторой верят 16,13% игроков, передает РИА «Новости».

На ваш взгляд Какие кандидаты имеют наибольшие шансы выйти во второй тур президентских выборов на Украине? Порошенко - Зеленский

Порошенко - Тимошенко

Зеленский - Тимошенко



По данным портала Oddschecker, который суммирует ставки крупнейших британских букмекерских контор, самый низкий коэффициент ставок конторы отводят Зеленскому (8/13), затем следует Порошенко (4/1), на третьем месте Тимошенко (23/5). Низкий коэффициент ставок, как считается, говорит о высоком шансы выиграть при ставке на соответствующего кандидата. При этом реальных шансов на победу коэффициент ставок не отражает, он основан лишь на предположении клиентов букмекерских контор.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.

Накануне украинский медиаэксперт Анатолий Шарий и российский эксперт Иван Охлобыстин вступили в дискуссию о видеороликах про Зеленского.

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