Мэр украинского города пришел на митинг против себя, но его никто не узнал

Глава города Олевск в Житомирской области Украины Олег Омульчук пришел на митинг, который устроили против него местные жители, однако его никто не узнал.

«Мэр Олевска пришел на митинг против себя. Мэра никто не узнал. Мэр – тролль 80 уровня», – написал в своем Twitter украинский журналист Тарас Олейник.

На плакате, который держит на митинге Омульчук, написано: «Мэр с сообщниками ущемляет права граждан».