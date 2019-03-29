Медведев пообещал не регулировать Рунет по примеру Китая

Российские власти не будут регулировать интернет так, как это делается в Китае, заверил председатель правительства Дмитрий Медведев.

По его словам, не очень хорошо, что сфера интернета фактически регулируется США, для этого нужно международное право, передает РИА «Новости».

Россия должна защитить себя от возможного отключения от интернета, подчеркнул глава кабмина.

В четверг Роскомнадзор сообщил, что направил требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в России информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации трафика. На это им дали 30 дней, по истечении которых ведомство сможет принять решение о блокировке. VPN-сервисы, однако, отказались подключаться к реестру. При этом в администрации одного из VPN-сервисов не исключили, что в отношении них будут применять технологии, похожие на «Великий файервол» в Китае.

Медведев также назвал нормальным явлением критику власти в Сети и призвал политиков быть готовыми к такому общению на просторах интернета. Кроме того, глава кабмина призвал «выжать все» из активного роста экономики Рунета.