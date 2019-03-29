Медведев призвал «выжать все» из активного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами – до 15% в год; государство и бизнес должны грамотно это использовать, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Медведев заявил на встрече с руководителями российских интернет-компаний, что, по мнению аналитиков, экономика Рунета «растет до 15% в год», и это «существенно выше, чем рост всей нашей экономики в целом», передает РИА «Новости».

«Мы боремся там за каждый процент и считаем, что 3% – это уже очень хорошо, поэтому 2,5% – это тоже не совсем плохо. А тут - 15%. И поэтому выжать из этого вы должны все, но и государство, конечно, тоже», – добавил премьер.

Медведев отметил, что в этом направлении уже запланированы серьезные вложения – «порядка двух с лишним, около двух во всяком случае точно, триллионов рублей – для сопоставления это 2% ВВП».

«Наш ВВП (...) равен 100 трлн рублей в настоящий момент», – сказал он.

Национальная программа «Цифровая экономика России» предусматривает суммарное финансирование в 2019-2024 годах в 1,84 трлн рублей, в том числе 1,1 трлн рублей из федерального бюджета.

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