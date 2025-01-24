Израиль опроверг передачу оружия Украине

Tекст: Максим Попов

Представитель израильского МИД подчеркнул, что сообщения украинской стороны о продвигаемой инициативе передачи Киеву оружия, захваченного израильской армией в секторе Газа, не имеют оснований. Политика Израиля по этому вопросу остается неизменной, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, инициатива о передаче оружия была предложена Шарен Хаскель еще до ее назначения на пост заместителя министра иностранных дел. Однако после вступления ее партии в правительство она отозвала свою подпись под данной инициативой. Ранее посольство Украины в Израиле заявляло, что посол Евгений Корнийчук выразил благодарность Хаскель за ее предложение.

Представитель российского посольства в Тель-Авиве также подтвердил, что не видит смысла реагировать на заявления украинской стороны, которые он назвал «провокационными попытками выдать желаемое за действительное». Израильская государственная телерадиокомпания Kan уточнила, что Хаскель была депутатом парламента от оппозиции до начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке в октябре 2024 года.

До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов приветствовал освобождение трех израильтянок, удерживавшихся 15 месяцев в секторе Газа.