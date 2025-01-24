Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.18 комментариев
Кандидат в шефы Пентагона выплатил 50 тыс. долларов женщине за молчание в суде
Хегсет выплатил 50 тыс. долларов женщине за досудебное урегулирование иска о сексуальных домогательствах
Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны США, выплатил 50 тыс. долларов женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах, чтобы избежать судебного разбирательства, сообщил CNN.
По данным телеканала, Пит Хегсет, кандидат в министры обороны США, выплатил 50 тысяч долларов женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах. Эта выплата стала результатом досудебного соглашения, которое Хегсет заключил, чтобы избежать судебного разбирательства и потенциального ущерба своей карьере, передает ТАСС.
Столкнувшись с обвинениями, Хегсет назвал ситуацию «досадной» и категорически отрицал все выдвинутые против него претензии. По его словам, инцидент, произошедший в 2017 году, мог негативно сказаться на его репутации и работе на телеканале Fox News.
Адвокат ответчика Тимоти Парлаторе отметил, что, хотя обвинения были ложными, судебные издержки по этому делу могли бы значительно превысить сумму в 50 тысяч, если бы дело дошло до суда.
Журналисты подчеркнули, что согласившись на выплату, Хегсет стремился минимизировать возможные финансовые и репутационные потери, связанные с публичным разбирательством.
До этого сообщалось, что сенаторы США обсудили пьянство и неверность кандидата в шефы Пентагона. До этого Хегсет объяснил в Сенате позицию Трампа по Украине