Кандидат в шефы Пентагона выплатил 50 тыс. долларов женщине за молчание в суде

Хегсет выплатил 50 тыс. долларов женщине за досудебное урегулирование иска о сексуальных домогательствах

Tекст: Максим Попов

По данным телеканала, Пит Хегсет, кандидат в министры обороны США, выплатил 50 тысяч долларов женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах. Эта выплата стала результатом досудебного соглашения, которое Хегсет заключил, чтобы избежать судебного разбирательства и потенциального ущерба своей карьере, передает ТАСС.

Столкнувшись с обвинениями, Хегсет назвал ситуацию «досадной» и категорически отрицал все выдвинутые против него претензии. По его словам, инцидент, произошедший в 2017 году, мог негативно сказаться на его репутации и работе на телеканале Fox News.

Адвокат ответчика Тимоти Парлаторе отметил, что, хотя обвинения были ложными, судебные издержки по этому делу могли бы значительно превысить сумму в 50 тысяч, если бы дело дошло до суда.

Журналисты подчеркнули, что согласившись на выплату, Хегсет стремился минимизировать возможные финансовые и репутационные потери, связанные с публичным разбирательством.

До этого сообщалось, что сенаторы США обсудили пьянство и неверность кандидата в шефы Пентагона. До этого Хегсет объяснил в Сенате позицию Трампа по Украине