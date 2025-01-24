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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Трамп начал переговоры с Россией с трэш-тока

    Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    8 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    10 комментариев
    24 января 2025, 03:14 • Новости дня

    Кандидат в шефы Пентагона выплатил 50 тыс. долларов женщине за молчание в суде

    Хегсет выплатил 50 тыс. долларов женщине за досудебное урегулирование иска о сексуальных домогательствах

    Tекст: Максим Попов

    Пит Хегсет, кандидат на пост министра обороны США, выплатил 50 тыс. долларов женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах, чтобы избежать судебного разбирательства, сообщил CNN.

    По данным телеканала, Пит Хегсет, кандидат в министры обороны США, выплатил 50 тысяч долларов женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах. Эта выплата стала результатом досудебного соглашения, которое Хегсет заключил, чтобы избежать судебного разбирательства и потенциального ущерба своей карьере, передает ТАСС.

    Столкнувшись с обвинениями, Хегсет назвал ситуацию «досадной» и категорически отрицал все выдвинутые против него претензии. По его словам, инцидент, произошедший в 2017 году, мог негативно сказаться на его репутации и работе на телеканале Fox News.

    Адвокат ответчика Тимоти Парлаторе отметил, что, хотя обвинения были ложными, судебные издержки по этому делу могли бы значительно превысить сумму в 50 тысяч, если бы дело дошло до суда.

    Журналисты подчеркнули, что согласившись на выплату, Хегсет стремился минимизировать возможные финансовые и репутационные потери, связанные с публичным разбирательством.

    До этого сообщалось, что сенаторы США обсудили пьянство и неверность кандидата в шефы Пентагона. До этого Хегсет объяснил в Сенате позицию Трампа по Украине

    23 января 2025, 13:25 • Новости дня
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    Песков опроверг данные Трампа о потерях СССР во Второй мировой войне
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.

    Песков выразил несогласие с заявлениями Трампа о потерях Советского Союза в 60 млн жизней во время Второй мировой войны, передает ТАСС.

    Представитель Кремля отметил, что подобные цифры не соответствуют официальным данным, признанным как российскими историками, так и специалистами по всему континенту.

    «Мы расцениваем это как цифру, которая не соответствует тем данным, которые имеются у нас, а также у историков на всем континенте», – подчеркнул он.

    Также Песков прокомментировал высказывания Трампа о «вспомогательной» роли СССР в войне. Песков отметил, что при всем уважении к президенту США, с этой оценкой можно не согласиться.

    Он напомнил о тяжести и значимости вклада СССР в победу над фашизмом, подчеркивая, что Советский Союз заплатил самую высокую цену.

    Кроме того, Песков заявил, что Америка действительно помогала в войне, однако для нее это всегда был бизнес.

    Он провел параллели с современностью, утверждая, что США также извлекают прибыль из современных конфликтов, зарабатывая на продаже энергоресурсов и военной продукции.

    Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российское посольство в США обвинило американские власти в попытках предать забвению историческое сотрудничество Москвы и Вашингтона во время Второй мировой войны.

    Коментарии (37)
    23 января 2025, 21:05 • Новости дня
    Толстой призвал Трампа не играть в ультиматумы

    Вице-спикер Толстой указал Трампу на риск ультиматумов по отношению к России

    Tекст: Евгения Караваева

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Как передает РИА «Новости», Толстой выразил обеспокоенность по поводу подхода нового президента США Дональда Трампа к международной политике. Вице-спикер подчеркнул, что ультиматумы, которые Трамп уже предъявил Канаде, Гренландии и Панаме, могут иметь серьезные последствия, если будут применяться в отношении России.

    В своем заявлении Толстой отметил: «В ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже. Не забываем про Аляску». Он добавил, что в политический постмодерн, как он назвал нынешний этап международных отношений, можно играть и вдвоем. Толстой напомнил о множестве территорий, которые исторически были частью России и могли бы стать предметом подобной игры.

    Толстой подчеркнул, что Россия имеет серьезные возможности ответить на любые ультимативные заявления и действия. Его слова подчеркивают важность осторожного подхода к отношениям с Россией со стороны любой страны, включая США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России. Эксперты оценили воззвание Трампа к России как ультиматум или даже оскорбительный ультиматум. А генсек НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.

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    23 января 2025, 18:51 • Видео
    Трамп начал шантаж России

    Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

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    23 января 2025, 14:27 • Новости дня
    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский выразил готовность к переговорам с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа

    Зеленский допустил переговоры с Путиным при гарантиях безопасности от Трампа
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности, подчеркнув важность дипломатических усилий.

    Зеленский подчеркнул, что готов использовать все возможные средства для достижения этого. Он выразил уверенность в том, что Трамп способен обеспечить Украине сильную и необратимую безопасность, что позволит двигаться по дипломатическому пути, сообщает ТАСС.

    «Я понимаю, что без России невозможно дипломатически закончить войну», – отметил Зеленский, отвечая на вопрос о возможных изменениях в его позиции.

    Кроме того, президент Украины не исключил, что переговоры могут начаться даже в случае, если Киев не вернется к границам 2022 года, которые ранее рассматривались как необходимое условие. Он подчеркнул, что на это решение влияют не только США, но и Европейский союз, а также страны Глобального Юга.

    Ранее Путин выразил готовность к диалогу с администрацией Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

    При этом британские СМИ сообщили о возможной сложности переговоров по Украине между Трампом и Путиным.

    Между тем новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 20:57 • Новости дня
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    WP: Администрация США опасается «капитуляции» Трампа перед Путиным
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые сотрудники администрации президента США Дональда Трампа опасаются, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным он пойдет на уступки Москве, пишет Washington Post (WP) со ссылкой на члена Республиканской партии.

    Собеседник WP выразил мнение, что Трамп, пытаясь продемонстрировать завершение конфликта на Украине, может фактически «капитулировать» перед Путиным, передает РИА «Новости». «Путин получит то, что хочет», – заявил республиканец.

    Некоторые полагают, что назначенцы Трампа, такие как кандидат на пост директора национальной разведки Тулси Габбард, могут изменить ситуацию в пользу России. Российский академик, чье имя не называется, также считает, что нестандартный подход Трампа позволяет ожидать неожиданных решений.

    Ранее Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным, а также сообщил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (6)
    23 января 2025, 12:03 • Новости дня
    Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину
    Hill: У Трампа нет рычагов влияния на Россию и Украину
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не смог получить рычагов влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес президента России Владимира Путина после вступления в должность, пишет The Hill.

    По данным издания, президент США не имеет значительного влияния на Россию и Украину, несмотря на свои ультимативные заявления в адрес Путина, передает РИА «Новости».

    В материале подчеркивается, что «реальность такова, что у Трампа нет – у США в целом нет – больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте».

    Эксперты отмечают, что его риторика и обвинения не смогли изменить политическую ситуацию на Украине и в России.

    Издание подчеркивает, что в настоящее время американский президент сосредоточился на других международных вопросах, понимая, что его влияние на ситуацию в Восточной Европе ограничено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России. Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций.

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    23 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России

    Генсек НАТО Рютте обрадовался угрозе санкций Трампа против России

    Генсек НАТО обрадовался угрозе санкций Трампа против России
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил радость в связи с угрозой президента США Дональда Трампа о введении новых санкций против России.

    Это заявление он сделал на Всемирном экономическом форуме в Давосе в интервью телеканалу CNBC, передает ТАСС.

    Рютте отметил: «Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию».

    Генсек выразил надежду, что такие меры ухудшат экономическое состояние России.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за таких угроз.

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    23 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Эксперты: Столкновение России с «трампизмом» неизбежно

    Эксперты спрогнозировали характер российско-американских отношений при Трампе

    Эксперты: Столкновение России с «трампизмом» неизбежно
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    «Трамп редьки, то есть Байдена, не слаще» – так аналитики описывают первые шаги и заявления Дональда Трампа на посту президента США. По их мнению, главе Белого дома едва ли удастся принципиально изменить политику Вашингтона в отношении Москвы, но и в России на это не рассчитывают. К таким выводам пришли участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, оценивая перспективы российско-американских отношений.

    «В отличие от первого срока Трампа, в этот раз Россия от него ничего не ждет. Очевидно, что в модели Трампа конфликт на Украине должен быть разрешен исключительно по рецепту США, то есть языком силы, шантажа и угроз», – напомнил Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов.

    Однако если риторика Трампа будет эволюционировать, тогда Москва и Вашингтон могут перейти к конструктивному обсуждению проблемы. «Россия открыта для диалога. Но как отмечал президент Владимир Путин, для нас важно устранить первопричины конфликта. Краткое перемирие нас не устроит, поэтому Россия продолжит руководствоваться собственными политическими интересами», – добавил Асафов.

    Также новый президент США вряд ли сможет резко изменить внутри- и внешнеполитический курс страны, в том числе – в отношении России. В этой связи «Трамп редьки, то есть Байдена, не слаще», отмечает профессор ВШЭ Марат Баширов. А вот американский истеблишмент вполне способен повлиять на курс Трампа, допускает политолог Павел Селезнев.

    «Демократы оставили ему тяжелое наследство. Он стремится осушить «вашингтонское болото», то есть заменить в госаппарате птенцов гнезда Клинтонов и Обамы, но посмотрим, справится ли он с этой задачей. Как бы он не надорвался. Есть подозрение, что демократы на всех уровнях власти окажут ему сопротивление, в том числе в вопросе мирных инициатив», – не исключает он.

    При этом в части отмены антироссийских санкций Трамп, судя по всему, будет руководствоваться бизнес-подходами и исходить из того, что выгодно и невыгодно Америке. «Предпринимательская логика будет активно использоваться в госуправлении США. Поэтому нам необходимо прагматично относиться к тому, что делает Трамп», – добавил Баширов.

    С другой стороны, Трамп в своем недавнем обращении пригрозил Москве новыми санкциями в случае продолжения боевых действий на Украине. Однако такой шаг, вместо учета реальных интересов России в области безопасности, выглядит напрасным, считает политолог Алексей Малинин: «Последние три года показали: какие бы санкции не вводились – российская экономика демонстрирует устойчивость, равно как наши геополитические позиции».

    На ваш взгляд
    Как Трамп поступит с антироссийскими санкциями?




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    Если же учесть геополитические амбиции Трампа на других направлениях, то рано или поздно «трампизм» войдет в идеологическое и экономическое противоречие с БРИКС и идеей многополярного мира, считает Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

    По его словам, БРИКС основан на идее равенства и порядке, который предполагает «отсутствие единой диктующей силы». «И мне кажется, Россия неизбежно столкнется с «трампизмом» как с проявлением американского влияния в максимально выраженной форме. Трамп – умный противник, и к нему надо относиться так же серьезно, как мы в свое время относились к Бисмарку. Это вполне соответствует нашим национальным интересам и нашему национальному престижу», – заключил Межуев.

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    23 января 2025, 20:05 • Новости дня
    Трамп сообщил о желании встретиться с Путиным как можно скорее

    Трамп заявил о желании встретиться с Путиным как можно скорее

    Трамп сообщил о желании встретиться с Путиным как можно скорее
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп заявил о стремлении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта на Украине.

    Трамп, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, выразил уверенность в необходимости скорой встречи с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы урегулировать конфликт на Украине, передает ТАСС.

    «Одна вещь очень важна. Я бы хотел иметь возможность встретиться с президентом Путиным как можно скорее и положить конец этой войне», – заявил он.

    Ранее Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Президент России Владимир Путин выразил готовность к диалогу с администрацией избранного президента США Дональда Трампа, подчеркнув необходимость долгосрочного мира на Украине.

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    23 января 2025, 07:56 • Новости дня
    Депутат Шеремет призвал Трампа отказаться от угроз в адрес России

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркнув важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.

    Шеремет отметил, что Трампу не следует угрожать России санкциями, так как такие действия являются бессмысленными, передает РИА «Новости».

    «С позиции силы Трампу не стоит разговаривать с Россией. Это бессмысленно», – заявил он.

    Депутат подчеркнул, что США интересует ослабление других стран для усиления своих позиций. В то же время он отметил, что Трампу по силам прекратить военную конфронтацию на Украине, но от него до сих пор не поступило никаких конкретных действий, а только громкие заявления.

    Шеремет выразил мнение, что Трамп, как умный политик, осознает важность сотрудничества между Россией и США.

    «Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен, а мир должен вернуться в нормальное и прогнозируемое русло», – добавил депутат.

    Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. До этого Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

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    23 января 2025, 12:41 • Новости дня
    Песков: Путин проведет важный международный разговор, но «не тот»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин в четверг намерен провести международный телефонный разговор, он не относится к американской стороне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сразу скажу, это не тот разговор, но не менее важный для нас», – сказал Песков в контексте ажиотажа вокруг ожидаемой беседы президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, передает ТАСС.

    Также пресс-секретарь сообщил, что телефонный разговор с президентом Турции Тайипом Эрдоганом пока не планируется. Песков отметил, что такие разговоры могут быть оперативно согласованы буквально за считаные часы.

    Напомним, в среду президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине.

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    23 января 2025, 11:44 • Новости дня
    Американцев разочаровало отсутствие диалога Байдена с Путиным

    Tекст: Александра Юдина

    Американцы разочарованы тем, что с начала СВО Джо Байден не разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, и считают, что отсутствие переговоров мешает мирному решению проблем, заявил посланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл.

    Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посланник президента США заявил, что американцы возмущены отсутствием переговоров между Байденом и Путиным с начала спецоперации, передает ТАСС.

    Гренелл подчеркнул, что лидеры двух стран не общались более трех с половиной лет, что вызывает недовольство у американского народа. Он отметил важность переговоров как тактики мирного разрешения конфликтов.

    По мнению Гренелла, тратить сотни миллиардов долларов на помощь Украине, при этом не ведя диалога с другой стороной конфликта, неприемлемо.

    Он выразил разочарование тем, что Госдепартамент США и американская дипломатия оказались «отброшены в сторону», так как переговоров не было.

    Это, по его словам, усложняет мирное решение проблем и снижает эффективность американской дипломатии в конфликте на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп неоднократно выражал готовность встретиться с Путиным в любое время. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Тем не менее Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    23 января 2025, 10:31 • Новости дня
    В Госдуме сочли стратегию Трампа в отношении России ошибочной

    В Госдуме назвали стратегию Трампа в отношении России ошибочной и тупиковой

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы Леонид Ивлев выразил мнение, что стратегия президента США Дональда Трампа по отношению к России является ошибочной и тупиковой из-за угроз санкций и пошлин на российский экспорт.

    По его мнению, подход Трампа, который сводится к имитации открытости и угрозам, не соответствует серьезным позициям, сформулированным президентом России Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

    «Похоже, Трамп не знает, что делать. Угрожать нам ультиматумами и пугать тарифами – это пустой разговор, и он не для России», – отметил депутат.

    Сравнивая действия Трампа с игрой в бейсбол, Ивлев заявил, что такие заявления напоминают ситуацию, когда игра еще не началась, а мяч уже был брошен мимо страйк-зоны и не засчитан.

    «Как итог – штраф», – добавил он.

    Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркивая важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.

    Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

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    23 января 2025, 12:45 • Новости дня
    Песков не отверг возможности интервью Путина журналисту из США Фридману

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин действительно может дать интервью известному интервьюеру Лексу Фридману, но для этого должны сложиться определенные условия, сказал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

    «[Лекс Фридман] прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы, чтобы у президента появилась потребность дать интервью. Должны быть какие-то условия, которые требуют разъяснений дополнительных», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что Фридман входит в число журналистов, которых могут предложить президенту для беседы.

    Ранее Фридман выразил намерение провести интервью с президентом России Владимиром Путиным.

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    23 января 2025, 14:15 • Новости дня
    В Кремле выразили надежду, что США разделят радость 80-летия Победы

    Tекст: Александра Юдина

    Москва выражает надежду на то, что Соединенные Штаты разделят радость празднования 80-летия Победы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков напомнил о значимой помощи Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны, передает ТАСС.

    «Мы всегда будем помнить и никогда не забудем помощь Соединенных Штатов во время Великой Отечественной войны», – подчеркнул он.

    Также Песков выразил надежду, что американцы и президент Трамп разделят с Россией радость этого значимого события.

    Напомним, Трамп ранее заявил, что Россия сыграла значительную роль в победе США, и призвал помнить об этом. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила недовольство словами Дональда Трампа о роли России в победе США во Второй мировой войне, назвав это кощунством и издевательством над памятью ветеранов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление американского президента Дональда Трампа о потерях СССР в 60 млн жизней во Второй мировой войне.

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    23 января 2025, 13:55 • Новости дня
    Песков: Россия фиксирует нюансы риторики США и остается открытой для диалога

    Tекст: Александра Юдина

    Кремль внимательно фиксировал все нюансы риторики США в отношении России, но продолжал быть открытым к уважительному диалогу, несмотря на отсутствие сигналов для его организации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, Кремль продолжает внимательно следить за риторикой Соединенных Штатов в отношении России и фиксировать все нюансы, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что Москва остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу.

    «Мы остаемся готовы к равноправному диалогу, об этом президент Путин неоднократно говорил», – заявил он.

    Тем не менее представитель Кремля отметил, что никаких сигналов об организации контактов между президентами России и США из Вашингтона пока не поступало.

    Песков также подчеркнул, что методы санкционного давления нравятся нынешнему президенту США Дональду Трампу.

    «Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились в ходе его первого президентства», – заметил Песков.

    Напомним, президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не угрожать России, подчеркивая важность конструктивного диалога и снижение градуса противостояния между странами.

    В Госдуме сочли ошибочной стратегию Трампа в отношении России.

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