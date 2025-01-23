Если абстрагироваться от эмоций и слезть с эмоциональных качелей (в рамках которых Трамп может быть либо нашим другом, либо нашим врагом), то сразу же выясняется, что американский президент сделал лишь то, что от него ожидалось, – начал переговорный процесс в своем стиле.17 комментариев
СК запросил доклад о расследовании ДТП с автобусом под Волгоградом
Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП со школьным автобусом
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования ДТП, в котором погиб один ребенок и десять пострадали.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования ДТП со школьным автобусом в Волгоградской области, говорится в сообщении ведомства в Telegram. В результате аварии один ребенок погиб, а десять были госпитализированы с различными травмами.
Инцидент произошел в четверг около 14.00 на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области. В столкновении участвовали автомобиль Hyundai ix35 и школьный автобус, в котором находились около 20 детей. По данным полиции, один ребенок погиб, а председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев сообщил о госпитализации десяти детей.
Сообщается, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. В рамках расследования создана следственно-оперативная группа, которая проверит условия перевозки школьников и даст правовую оценку соблюдению норм безопасности.