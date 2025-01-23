Франция признала проблемы Украины с мобилизацией

Глава Минобороны Франции отметил трудности Украины с призывом и нехваткой оружия

Tекст: Максим Попов

Как сообщил Лекорню в эфире французского телевидения, Украина сталкивается не только с проблемами дезертирства, но и с трудностями в мобилизации и нехваткой вооружений, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что проблема не ограничивается только вооружением и финансами. Франция, по его словам, будет и дальше обучать украинских военных, чтобы помочь нарастить военную мощь армии Украины.

Лекорню добавил: «Мы часто говорим об оперативной совместимости армий. Обучение позволяет нам быть последовательными, это также один из способов нарастить мощь украинской армии».

Напомним, 22 января на Украине был арестован бывший командир 155-й бригады ВСУ Дмитрий Рюмшин по делу о массовом дезертирстве военнослужащих. Отмечалось, что часть из них проходила обучение во Франции. До этого сообщалось, что на Украине началось расследование по статье «дезертирство» в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской.