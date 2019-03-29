VPN-сервисы отказались подключаться к реестру запрещенных сайтов

Сервис VyprVPN не станет подключаться к реестру запрещенной в России информации, заявил генеральный директор компании-разработчика Golden Frog Сандей Йокубайтис.

Йокубайтис сообщил «Интерфаксу», что соответствующее требование Роскомнадзора поступило накануне. «Мы не собираемся исполнять никаких цензурных требований российского правительства. Наша главная миссия – сохранять интернет открытым и свободным», – заявил он.

Глава компании считает, что в отношении сервиса VyprVPN может быть применена технология, похожая на «Великий файервол» в Китае.

В свою очередь основатель и гендиректор OpenVPN Фрэнсис Динья также заявил, что компания не станет выполнять требование Роскомнадзора и подключаться к реестру запрещенной в России информации. Он заявил, что компания не намерена идти на компромисс.

В четверг пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский сообщил, что ведомство направило требования о необходимости подключения к государственной информационной системе (ФГИС), содержащей реестр запрещенной в России информации, владельцам 10 VPN-сервисов для фильтрации траффика. Речь идет о сервисах NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, OpenVPN, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish, VPN Unlimited и Kaspersky Secure Connection. Им дали 30 дней на то, чтобы подключиться к реестру. После этого Роскомнадзор может принять решение о блокировке VPN-сервиса.

В мае прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров заявлял, что более 10% жителей России используют различные сервисы для посещения заблокированных сайтов.