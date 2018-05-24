Роскомнадзор заявил о резком росте россиян, использующих VPN и прокси

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что более 10% жителей России используют различные сервисы для посещения заблокированных сайтов.

«Существуют различные способы обхода блокировок – VPN-сервисы, проксирующие программы. И хотя ими пользуется по-прежнему меньшая часть населения, это число растет. Если два года назад я говорил о 5-7%, то сейчас я говорю – 10-15%», – цитирует НТВ Жарова.

Глава ведомства также отметил, что блокировка пиратских сайтов не является панацеей. По его словам, «гоняться» за одним и тем же ресурсом, который меняет название и юрисдикцию, неэффективно.

Жаров отметил важность саморегулирования в борьбе с пиратами. Правообладатели и Роскомнадзор подготовили меморандум, к которому могут присоединиться поисковики. Если они уберут из выдачи все пиратские ресурсы, то проблема решиться, подчеркнул глава ведомства.

В начале мая Роскомнадзор заявил, что в России заблокировали 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, предоставлявших доступ к Telegram.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам.