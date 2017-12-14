За доступ к Telegram в России заблокировали 50 VPN-сервисов

В России заблокировали 50 VPN-сервисов и анонимайзеров, предоставлявших доступ к Telegram, заявил замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«В настоящее время их 50», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Также Субботин заявил, что предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России пока нет. Он отметил, что под блокировку может попасть любой сервис, включенный в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), не исполняющий требования российского законодательства.

«У нас закон, какой есть. Как вы видели на примере Telegram, любой мессенджер, любая площадка, которая является ОРИ и не дает те данные, которые необходимо дать по закону ФСБ, может попасть под блокировку», – пояснил Субботин.

Ранее советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что блокировка мессенджера Viber, как и история с Telegram, может занять полгода от момента получения запроса со стороны ФСБ. До этого глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил возможность того, что меры блокировки могут коснуться не только Telegram, но и мессенджера Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским спецслужбам. В четверг адвокат Павел Чиков заявил, что представители Telegram получили копию решения суда о блокировке.