Клименко оценил сроки блокировки Viber

Советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что блокировка мессенджера Viber, как и история с Telegram, может занять полгода от момента получения запроса со стороны ФСБ.

«Насколько я знаю, руководитель Viber заявил, что у них такая же система авторизации как у Telegram. Никифоров достаточно справедливо предположил, что если будет такой же процесс, у ФСБ будут такие же вопросы к Viber, а он не сможет выдать, то процедура будет точно такой же», – сказал Клименко, передает РИА «Новости».

По его словам, никто не знает, насколько Viber может не быть запрещенным в России. «Насколько я знаю, процедура Павла Дурова заняла от момента предъявления просьбы до решения суда примерно полгода. Но это если вопросы будут, по-моему, это логично», – отметил советник президента.

На ваш взгляд Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает? Поддерживаю, затрагивает

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Не поддерживаю, не затрагивает



Ранее в четверг глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил возможность того, что меры блокировки могут коснуться не только Telegram, но и мессенджера Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.