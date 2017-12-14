В России могут заблокировать еще один мессенджер

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров допустил возможность того, что меры блокировки могут коснуться не только Telegram, но и мессенджера Viber, если у ФСБ будут проблемы с получением ключей шифрования.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ», – сказал Никифоров, отвечая на вопрос, может ли затронуть блокировка мессенджер Viber по аналогии с блокировкой Telegram.

«Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», – приводит его слова ТАСС.

На ваш взгляд Как вы относитесь к блокировке мессенджера Telegram и насколько вас лично это затрагивает? Поддерживаю, затрагивает

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На замечание о том, что решение суда о блокировке Telegram пока выполняется «с переменным успехом», министр заметил: «Есть ответственные должностные лица, которые отвечают за эту работу».

Никифоров также не стал говорить о возможности сохранения своего поста в новом кабмине. «Это вопрос к руководству страны», – сказал он.

Он отказался комментировать и сообщения СМИ об отставке главы Роскомнадзора Александра Жарова, заявив, что это в компетенции премьера.

Никифоров также не стал отвечать на вопрос, установлен ли у него VPN.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям.