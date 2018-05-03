Telegram получил копию решения о блокировке

Представители мессенджера Telegram получили копию решения Таганского суда Москвы о блокировке, сообщил адвокат Павел Чиков.

«Компания Telegram LLP в Великобритании только сегодня получила копию решения Таганского суда (спустя три недели)», – передает РИА «Новости» слова Чикова.

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«Никаких других уведомлений и документов из суда, несмотря на наличие адреса, не приходило – ни иска, ни повесток, ничего», – добавил он.

В начале апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать в России Telegram, руководство которого отказалось идти на уступки российским властям. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о реальных причинах того, почему Павел Дуров отказался передать ключи шифрования ФСБ.

Между тем, в России могут заблокировать еще один мессенджер.