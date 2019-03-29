Появилось видео стрельбы из раскаленного автомата Калашникова

Во время программы «Военная приемка» съемочная группа устроила эксперимент с проверкой работы автомата Калашникова в экстремальных условиях.

Во время эксперимента ствол автомата разогрели докрасна с помощью паяльной лампы, после чего из оружия произвели выстрел, сообщает телеканал «Звезда».

Отмечается, что главная опасность заключалась в том, что во время нагрева ствол автомата мог искривиться. Это, в свою очередь, могло бы привести к разрыву оружия прямо в руках экспериментаторов.

Однако АКМ испытание прошел успешно, чем, как отмечается в материале, подтвердил звание одного из самых надежных автоматов в мире.

Автомат Калашникова состоит на вооружении армии с 1959 года. Помимо России его используют еще свыше 50 стран.

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