Лавров назвал западные обвинения в адрес России юридической агрессией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил обвинения в адрес Москвы по ситуации на Украине с кукареканьем, передает РИА «Новости».

«Это специфика изобретенной англосаксами юридической войны. Достигается эффект, как они считают, за счет громкости обвинений. Надо сначала прокукарекать, а наступит ли утро, их уже мало волнует», – заявил он на посольском круглом столе.

Глава российской дипломатии напомнил, что юридическая агрессия против страны началась задолго до событий на Украине, когда регулярно задействовался Европейский суд по правам человека. С 2014 года, по словам министра, эти действия приобрели системный характер.

Все началось с попыток оспорить исторический выбор народов Крыма, Донбасса и Новороссии, сделанный в соответствии с международным правом. Позже Киев выдвинул обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Однако в январе 2024 года Международный суд ООН отклонил эти претензии, признав, что Россия не финансировала терроризм.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Постоянная палата третейского суда в Гааге огласила окончательное решение в пользу Москвы по иску десятилетней давности.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о полном провале сфабрикованного Украиной дела.

Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Киева к России.