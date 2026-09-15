В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: почему это русские? – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Лавров сравнил обвинения в адрес России с кукареканьем
Лавров назвал западные обвинения в адрес России юридической агрессией
Министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил обвинения в адрес России в связи с Украиной с кукареканьем.
Министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил обвинения в адрес Москвы по ситуации на Украине с кукареканьем, передает РИА «Новости».
«Это специфика изобретенной англосаксами юридической войны. Достигается эффект, как они считают, за счет громкости обвинений. Надо сначала прокукарекать, а наступит ли утро, их уже мало волнует», – заявил он на посольском круглом столе.
Глава российской дипломатии напомнил, что юридическая агрессия против страны началась задолго до событий на Украине, когда регулярно задействовался Европейский суд по правам человека. С 2014 года, по словам министра, эти действия приобрели системный характер.
Все началось с попыток оспорить исторический выбор народов Крыма, Донбасса и Новороссии, сделанный в соответствии с международным правом. Позже Киев выдвинул обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Однако в январе 2024 года Международный суд ООН отклонил эти претензии, признав, что Россия не финансировала терроризм.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Постоянная палата третейского суда в Гааге огласила окончательное решение в пользу Москвы по иску десятилетней давности.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о полном провале сфабрикованного Украиной дела.
Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Киева к России.