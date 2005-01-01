Суд отправил Ишаева под домашний арест

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев отправлен под домашний арест по решению Басманного суда.

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ишаева удовлетворить», – цитирует судью Наталью Дударь ТАСС.

Согласно решению суда, Ишаев останется под домашним арестом до 27 мая.

О задержании Ишаева стало известно утром 28 марта. Следственный комитет России сообщил, что дело было возбуждено в связи с хищениями у ПАО «НК «Роснефть». Сам экс-глава региона отказался признавать вину.

Ранее следствие просило посадить Ишаева под домашний арест.