Экс-губернатор Хабаровского края не признал вину

Бывший губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, обвиняемый в мошенничестве, отказался признавать вину.

«Обвиняемый в мошенничестве экс-губернатор Ишаев не признал вину в крупном мошенничестве», – передает ТАСС заявление следователя.

Бывшего губернатора обвиняют в хищении пяти млн рублей, сообщает РИА «Новости». Адвокат Ишаева попросил суд отпустить своего подзащитного под залог в 15 млн рублей.

О задержании Ишаева стало известно утром 28 марта. Следственный комитет России сообщил, что дело было возбуждено в связи с хищениями у ПАО «НК «Роснефть».

Ранее следствие просило посадить Ишаева под домашний арест.