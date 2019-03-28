Названа причина задержания экс-главы Хабаровского края

Главное следственное управление особо важных дел СК России возбудило уголовное дело против экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в связи с хищениями средств у ПАО «НК «Роснефть».

Дело возбуждено в отношении экс-главы края и «иных лиц» по ч. 4. ст. 159 УК, сообщается на сайте СК России.

С 2013 по 2018 годы Ишаев занимал должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть». По версии следствия, с 2014 по 2017 годы он с помощью обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства компании обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией, отмечает СК.

«В настоящее время совместно с ФСБ России проводятся обыски. Виктор Ишаев задержан по подозрению в совершении преступления. Ему планируется предъявить обвинение и избрать меру пресечения», – заключает ведомство.

Напомним, о задержании Ишаева стало известно утром 28 марта.

Параллельно с задержанием Ишаева в рамках того же уголовного дела проводятся обыски в здании правительства Хабаровского края. Кроме того, правоохранители пришли с обысками в офисы членов семьи Ишаева, а также в ряд коммерческих организаций Хабаровска.