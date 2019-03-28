Следствие попросило посадить Ишаева под домашний арест

Следствие попросило поместить экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиненного в хищениях у «Роснефти» не в СИЗО, а под домашний арест, об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Предъявленное Ишаеву обвинение и ходатайство о домашнем аресте от СК России уже поступили в инстанцию, пояснила Царева, передает РИА «Новости».

«Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком по 27 мая 2019 года в отношении Ишаева Виктора Ивановича», – сказала представитель суда.

Судебное заседание откроется после того, как на него явятся все участники процесса, заключила Царева.

Напомним, о задержании Ишаева стало известно утром 28 марта. Следственный комитет России сообщил, что дело было возбуждено в отношении экс-главы Хабаровского края и «иных лиц».

По данным следствия, Ишаев, занимая должность вице-президента ПАО «НК «Роснефть», с помощью обмана и злоупотребления доверием сотрудников и руководства компании обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв м для нужд представительства компании в Хабаровском крае с принадлежащей ему коммерческой организацией.