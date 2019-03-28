ОНФ начал работу над новым проектом в сфере здравоохранения

Эксперты ОНФ начали работу над новым проектом по здравоохранению, который направлен на повышение качества медицины в первичном звене, об этом во время заседания Центрального штаба ОНФ сообщил его сопредседатель, доктор Леонид Рошаль.

«Это одна из наиболее актуальных и жизненно важных для россиян тем. Именно по первичному звену – поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам – люди судят обо всей системе здравоохранения. Благодаря нашему проекту люди смогут сами контролировать качество медицинской помощи, а также будут следить за тем, как идет восстановление шаговой доступности в первичном звене», – приводит цитату Рошаля сайт ОНФ.

Целью проекта является повышение качества медицинской помощи в первичном звене, в том числе и в малых населенных пунктах, где проживают до двух тысяч человек.

Достичь этой цели экспертам ОНФ помогут региональные активисты, которые будут набраны из числа жителей тех населенных пунктов, в которых уже действуют или только построят медучреждения.

Они займутся фиксацией и передачей в штаб ОНФ информации продвижении строительства, сведений о том, насколько хорошо поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты оснащены лекарствами и аппаратурой, каких врачей не хватает, есть ли доступ к интернету.

Определить, насколько легко сельские жители могут воспользоваться услугами врача, также помогут такие инструменты, как интерактивная карта доступности медпомощи и мобильное приложение «ОНФ: Народный контроль», запущенные в 2018 году.

«Одним из главных принципов нашего проекта станет общественный контроль качества медицинских услуг. Мы выявим, насколько остро стоит проблема дефицита врачей в разных регионах и каких именно специалистов больше всего не хватает, проанализируем отзывы граждан о том, насколько они довольны работой медучреждений. Результаты проделанной работы мы направим в правительство РФ и Госдуму для доработки законодательства по оказанию медицинской помощи населению», – рассказал Рошаль.

Также в мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» проводится новый опрос. Авторы исследования планируют установить, довольны ли граждане доступностью первичной медицинской помощи и что создает больше всего неудобств в этой сфере.

Граждане смогут рассказать, сколько времени им необходимо, чтобы добраться до лечебных учреждений, регулярно ли ходит туда транспорт, можно ли записаться на прием дистанционно.

Кроме того, есть возможность сообщить, сколько времени требуется, чтобы попасть на прием.

Также респонденты смогут рассказать о ситуации с кадрами и оснащенностью больниц, о степени информатизации медучреждений,

«Опрос, который проводит Народный фронт – это еще одна возможность изучить мнение граждан о доступности медицинской помощи, выявить наиболее важные проблемы ее организации с точки зрения самих людей. Данные, полученные по итогам опроса, помогут вовремя подсказать государственным органам управления в сфере охраны здоровья верные шаги по улучшению ситуации с доступностью медпомощи в первичном звене», – пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, председатель Новосибирской областной ассоциации врачей Сергей Дорофеев.

Он добавил, что полученные результаты будут обработаны экспертами и направлены в Минздрав.