Опубликованы новые данные об инфляции в России

Согласно данным Росстата, с 19 по 25 марта инфляция в России девятую неделю подряд остается на уровне 0,1%, потребительские цены с начала 2019 года выросли на 1,8%.

За отчетную неделю увеличились цены на баранину (2%), пшено (1,8%), соль (0,8%), гречневую крупу и вермишель (по 0,6%), мороженую рыбу, пшеничную муку и макаронные изделия (по 0,5%), сливочное масло, ржаной хлеб, чай и печенье (по 0,3%), молоко, сыры, жирный творог, рис, шоколадные конфеты и карамель (по 0,2%). При этом снизилась стоимость мяса кур (0,6%), сахара-песка (0,5%), куриных яиц (0,4%) и свинины (0,2%).

Стоимость плодоовощной продукции в среднем увеличилась на 0,3%. Выросли цены на белокочанную капусту (9,9%), репчатый лук (3,4%), морковь (2,1%), картофель (0,5%) и яблоки (0,4%), а уменьшились на огурцы (6%) и помидоры (0,9%), передает РИА «Новости».

За прошедшую неделю остались без изменений цены на бензин, а на дизельное топливо снизились на 0,1%. За февраль потребительские цены на дизельное топливо сократились на 0,1% по отношению к январю, а на бензин – на 0,2%.

При этом цены производителей в среднем сократились на 4,1%. Его снижение отмечено в 14 регионах (от 1,0% в Татарстане до 14,6% в Пермском крае). А подорожал он в Саратовской, Рязанской и Иркутской областях (6,7%-8,9%).

Снижение потребительских цен в течение февраля фиксировалось в 44 субъектах России. Самое значительное снижение произошло в Иркутской области (2,7%) и Тыве (2,2%). А увеличение стоимости бензина наблюдалось в 15 регионах. Больше всего цены увеличились в Камчатском крае (0,7%).

«Потребительские цены на бензин автомобильный в феврале 2019 года в среднем по Российской Федерации превышали цены производителей в 2,6 раза (в феврале 2018 года – в 2,3 раза)», – говорится в сообщении Росстата.

Согласно официальному прогнозу российского правительства по инфляции, в 2019 году она составит 4,3%. В пятницу Банк России сообщил, что снизил свой прогноз с 5-5,5% до 4,7-5,2% по состоянию на конец 2019 года. Он также добавил, что в первой половине 2020 года ожидается возвращение к 4%.