Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов

Европарламент одобрил проект закона об отмене сезонного перевода часов с 2021 года, об этом сообщила пресс-служба ЕП.

В пользу отмены перевода часов проголосовали 410 депутатов, 192 высказались против, 52 воздержались, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Теперь проект закона будет обсуждаться министрами транспорта Евросоюза. Кроме того, членам ЕС нужно определиться, остаться в зимнем или летнем времени. Страны, выбравшие первый вариант, переведут часы в последний раз в последнее воскресенье октября 2021 года, второй – в последнее воскресенье марта 2021 года.

Ранее опрос, проведенный по заказу Еврокомиссии, определил, что больше 80% европейцев хотят круглый год жить в одном времени.