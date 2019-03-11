ЕС собрался перейти на постоянное летнее время

Европарламент поддержал инициативу Европейской комиссии о том, чтобы уже в 2021 году перестать переводить часы каждые полгода на летнее и зимнее время.

По данным пороса, проведенного по заказу Еврокомиссии, больше 80% европейцев хотят круглый год жить в одном времени (как предполагается, летнем), передает РИА «Новости» со ссылкой на «ЕвроПульс».

Считалось, что перевод часов на летнее и зимнее время снижает расходы электричества, однако согласно результатам исследования, экономия составляет всего от 0,5% до 2,5%. При этом в дни перевода часов люди плохо себя чувствуют, случается больше аварий на дорогах, чем обычно.

Для принятия окончательного решения о закреплении летнего времени необходимо одобрение стран – членов ЕС на национальном уровне. Как ожидается, власти Евросоюза займутся решением этого вопроса уже в 2019 году, а с 2021 ЕС может перестать переводить часы.

В этом году ближайший перевод часов в Европе запланирован на ночь с субботы 30 марта на воскресенье 31 марта.

В России с 2014 года стрелки часов не переводятся – в стране действует «постоянное зимнее время».