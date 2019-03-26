Суд признал законным арест обвиняемого в мошенничестве Горринга

Московский областной суд признал законным арест экс-замглавы Росгеологии Руслана Горринга, который обвиняется в мошенничестве на 5 млн рублей.

«Постановление Домодедовского городского суда Московской области об избрании меры пресечения в отношении Руслана Горринга в виде заключения под стражу признать законным», – передает ТАСС решение судьи.

Адвокат Николай Казанцев просил суд изменить меру пресечения Горрингу на более мягкую и не связанную с заключением под стражу.

Сторона защиты подчеркивала, что Горринг не имел намерения скрываться от следствия, «обладая для этого всеми возможностями».

«Органами ФСБ проверялась личность моего подзащитного и информация о его неоднократных служебных командировках в Росгеологии за пределами России», – указал адвокат.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты и отказался закрывать судебное заседание для СМИ.

Отмечается, что прокуратура просила оставить постановление без изменений.

Сам Горринг сообщил суду, что собирался выехать на несколько дней в Сочи, и назвал уголовное преследование «местью частных миллиардеров».

«На тот момент (2011 год) я был офицером российской армии, поэтому дело должны были передать в военную прокуратуру. Я сотрудничал со следствием. Куда пропало мое соглашение из моего дела, я не знаю», – заявил он.

Напомним, в конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга. Его уволили из ведомства после появления в Сети провокационного видеоролика; официальной причиной увольнения называлось нарушение кодекса корпоративной этики.

В марте Горринга задержали в аэропорту Внуково – его заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере.

Тем временем блогеры задаются вопросом о том, как гражданин, объявленный в федеральный розыск, оказался в руководстве госкорпорации.