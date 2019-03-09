СК рассказал, как Горринг скрывался от следствия в 2011 году

Бывший первый замдиректора Росгеологии Руслан Горринг в 2011 году носил другую фамилию и сменил ее, скрываясь от следствия, сообщил СК.

«В 2011 году Руслан Ганижев (Горринг) получил от предпринимателя денежные средства в размере более 5 млн рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. В дальнейшем он должен был передать указанные деньги председателю Ленинского районного совета депутатов Александру Газейкину, но был задержан», – говорится в сообщении на сайте СК.

Тогда же Ганижиев дал признательные показания, ему назначили меру пресечения в виде подписки о невыезде, но он скрылся от следствия и был объявлен в розыск.

При этом Газейкина осудили на реальный срок.

Ганижиев находясь в розыске, изменил фамилию и отчество. 7 марта он был задержан оперативными сотрудниками УФСБ, на допросе он отказался давать показания.

«Следствием продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на закрепление полученной доказательственной базы, а также на выявление иных эпизодов противоправной деятельности Руслана Горринга», – заключило ведомство.

Напомним, в субботу Горринга арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.