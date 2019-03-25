ВСУ признали факт перехода военнослужащего на сторону ополченцев Донбасса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтвердили факт перехода бывшего военнослужащего Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

«Факт возвращения к семье подтверждается», – говорится в сообщении на странице сухопутных войск Вооруженные силы Украины в соцсети Facebook.

В ВСУ утверждают, что старший прапорщик Юрий Аушев якобы был уволен в запас 26 декабря 2018 года, а до этого момента с 2004 года проходил службу в Донецком областном военном комиссариате Вооруженных Сил Украины.

«В настоящее время изучается объем информации, связанной с государственной тайной (служебной информацией), к которой был допущен старший прапорщик Аушев», – сообщили в ВСУ.

Украинское интернет-издание «Страна.ua» отмечает, что своим признанием ВСУ прокомментировало появление в российских СМИ информации о получении «спецслужбами Донецкой народной республики тысяч закрытых документов ВСУ».

Напомним также, в понедельник бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве заявил, что после Майдана работал на российские спецслужбы, рассказал о готовности Киева к большому числу жертв среди населения Донбасса, подтвердил существование на Украине тайных тюрем и причастность украинских спецслужб к убийству многих лидеров и боевых командиров провозглашенных ДНР и ЛНР, а также поделился мнением о причастности Киева к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.

Кроме того, он считает, что он объяснил, почему СБУ в 2014 году выступала за отказ от образа россиян как братского народа.