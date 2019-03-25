Перебежчик из СБУ рассказал, почему Киев отказался называть россиян братским народом

Служба безопасности Украины в 2014 году выступала за отказ от образа россиян как братского народа из-за снижения мобилизационной готовности в стране, а также предлагала назвать военную операцию в Донбассе «Священной войной против мирового зла и царства Армагеддона», следует из материалов, предоставленных экс-сотрудником СБУ Василием Прозоровым.

«Отказаться от образа России и россиян как «братского народа». В рамках этого тезиса необходимо продемонстрировать, что данный образ был сформирован в сталинское время и на данном этапе он выступает в качестве действенного инструмента манипуляции со стороны России и является источником снижения мобилизационной готовности и готовности к сопротивлению украинцев», – говорится в материалах, передает РИА «Новости».

В них также предлагается «закрепить в украинской пропаганде образ России как угрозы всему цивилизационному миру и позиционировать украинское сопротивление как Священную Войну против Мирового Зла и Царства Армагеддона. (Для доведения данного тезиса до массовой осведомленности желательно приобщить наиболее влиятельных деятелей церкви)».

Кроме того, Прозоров предоставил материалы о том, что СБУ в 2014 году предлагала постмайданному руководству Украины объявить войну России. «Провозгласить стратегию «тотальной мобилизации», которая не сводится к призыву в армию, а означает подчинение всех составляющих информационной политики задаче по борьбе с агрессором и привлечения всего населения для этой борьбы. Важным выступает заявление руководства государства о начале войны с РФ и переходе всех социально-политических отношений на условия военного времени», – говорится в материалах.

Из еще одних документов, представленных Прозоровым, следует, что СБУ в 2014 году предлагала погибших в Донбассе мирных граждан представлять как «живой щит», который используют «оккупанты».

«Публично обосновать потребности жестких спецопераций с привлечением украинской армии и признать риск возможных жертв среди населения. Особую категорию лиц, которые могут быть такими жертвами, представлять как «мирное население», которых используют как «живой щит» или для массовых скоплений ради поддержки вооруженных группировок», – говорится в материалах к пресс-конференции.

В документах указывается, насколько важно «провозгласить, что в условиях ведения боевых действий с агрессором такие люди подпадают под определение «пособников оккупантов» независимо от их пола и возраста, и после соответствующего предупреждения против них может вестись вооруженная борьба (вплоть до физического устранения, в крайнем случае)». Там же предлагается «привести пример с немецкими подростками и «фауст-патронами», а также «показать их разрушительную роль».

Также Прозоров подтвердил, что ряд интернет-ресурсов в настоящее время контролируются Службой безопасности Украины. «Из новых (медиа), например, есть такой телеграм-канал «Сталингулаг», который был организован, создан и контролируется СБУ. Это так навскидку, что я могу сказать сразу», – сказал Прозоров.

В понедельник бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров выступил с рядом заявлений на пресс-конференции в Москве. Так он заявил, что после Майдана работал на российские спецслужбы, сообщил, что Киев изначально предполагал большое количество жертв среди населения Донбасса. Также, Прозоров подтвердил существование на Украине тайных тюрем и заявил, что украинские спецслужбы ликвидировали многих лидеров и боевых командиров самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Кроме того, он считает, что к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе причастен Киев.